Annunciato per il 19 ottobre, il nuovo album di Irama riporta l’artista in viaggio per l’Italia con una serie di date instore in cui incontrare i fan e firmare le copie di Giovani. E il disco, nella sua versione limitata autografata in esclusiva su Amazon, è andato esaurito in poche ore insieme alla possibilità di incontrare l’artista prima dei firmacopie nei negozi.

Resta disponibile, sempre via Amazon, la versione standard del disco: chi lo acquista può farsi una foto con il cd e mandarla a irama@teamworld.it per partecipare a una operazione speciale che verrà svelata più avanti dal cantante stesso.

Intanto, ecco le prime date negli store:

19 ottobre – Roma , Discoteca Laziale – Via Giovanni Giolitti, 263 – ore 16

20 ottobre – Milano , Mondadori Megastore – Piazza del Duomo, 1 – ore 14

21 ottobre – Nichelino (Torino), CC Mondojuve – Str. Debouchè – ore 16

22 ottobre – Firenze , Galleria Del Disco c/o Caffè Letterario – Piazza delle Murate – ore 15

23 ottobre – Reggio Emilia , CC I Petali – Piazzale Atleti Azzurri D'Italia, 5 – ore 17

24 ottobre – Torri Di Quartesolo (Vicenza) – CC Le Piramidi – Via Pola, 20 – ore 17

25 ottobre – Busnago (Monza e Brianza), CC Globo – Via Italia, 197 – ore 17

26 ottobre – Villesse (Gorizia, CC Tiare Shopping – Località Maranuz, 2 – ore 17

27 ottobre – Rizziconi (Reggio Calabria), CC Porto degli Ulivi – Strada Provinciale Gioia Tauro, 111 – ore 16

28 ottobre – Maida (Catanzaro), CC Due Mari – Località Comuni Condomini – ore 15

31 ottobre – Latina , CC Latina Fiori – Via Pier Luigi Nervi – ore 14

1 novembre – Pontecagnano Faiano (Salerno), CC Maximal – Via Antonio Pacinotti – ore 16

2 novembre – Porto Sant'Elpidio (Fermo) – CC Auchan Porto Sant'Elpidio – Via Fratte, 41 – ore 17

3 novembre – Collestrada (Perugia), CC Collestrada – Via della Valtiera, 181 – ore 17

4 novembre – Napoli, CC Neapolis – Via Argine, 380 – ore 16

E voi, a quale andrete?