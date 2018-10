Novembre 2018 porta con sé un atteso ritorno discografico: quello degli Hooverphonic che, venerdì 16, pubblicano il nuovo album di inediti Looking For Stars. Anticipato in radio e digitale dal singolo Romantic, il progetto in arrivo promette di raccontare doppio volto della band belga.

Da una parte suona il lato vintage, più classico, degli Hooverphonic; dall’altra parte, invece, ci sono canzoni elusive e intriganti, tra triphop, James Bond, funk e programmazioni.

Parlando proprio dei brani di Looking For Stars, Alex Callier : “La title track e Uptight sono i singoli ovvi. Uptight offre sicuramente un approccio dancefloor funky-killer d’impronta anni ’80, ma nessuno potrà puntare il dito. È impossibile prevedere cosa prenderà piede e cosa no.”

E ancora, circa il progetto in generale: “Ho avuto l’ambizioso piano di pubblicare tre album quest’anno: una colonna sonora in stile Morricone, un disco di trip-hop e una raccolta di canzoni funky psichedeliche. Ho iniziato a scrivere con questo obbiettivo in mente ma Luka Cruysberghs, la nostra nuova cantante diciassettenne, ha subito obbiettato che fossi una reliquia vecchio stile. Mi ha raccomandato l’approccio Spotify: selezionare i migliori brani da ogni disco e successivamente creare la playlist perfetta.

Inizialmente avevo i miei dubbi e le mie riserve. Poi riflettendo ho pensato a ‘Deja Vu’ di Crosby, Stills, Nash & Young che è ancora uno degli album più amati di tutti i tempi, ed è anche un miscuglio di stili e generi: ‘Deja Vu’ è un mix eclettico di quattro cantautori di talento, con la voce che fa da collante e tiene tutto insieme.

In definitiva avevo voglia di creare un album più coerente come follow-up di ‘In Wonderland’ ma dovevo anche tener bene in mente che lo spirito di Hooverphonic è definito dalla diversificazione. Sono un grande fan di album eterogenei ma penso che una sola e identica atmosfera può diventare piuttosto noiosa durante l’ascolto.”