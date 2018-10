‘Cortesie per gli ospiti’: dall’8 ottobre su Real Time, ecco i nuovi giudici

[CS] È tempo di trovare gli ingredienti giusti, rispolverare il servizio buono e trasformarsi in impeccabili padroni di casa, perché stanno arrivando degli invitati molto esigenti, pronti a scovare i campioni di ospitalità italiani. Da lunedì 8 ottobre arriva su Real Time (Canale 31) la novità più attesa dell’anno, il reboot dello storico programma Cortesie per gli ospiti, che in questa nuova versione diventa appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì alle 20:10.

Importante novità saranno i giudici. Il trio di esperti ‘cortesi’ sarà formato dalla scrittrice milanese Csaba dalla Zorza (esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo), dallo chef varesino Roberto Valbuzzi (la cui cucina ha come punto di partenza la tradizione del Nord Italia e che con il suo estro rivisita i piatti senza tradire il senso originario) e dall’architetto romano Diego Thomas (esperto di interior design).

In ogni puntata si sfideranno due squadre – o due coppie – che avranno carta bianca sul tema da inscenare. Csaba, Roberto e Diego viaggeranno da Napoli a Roma, da Milano a Palermo passando per la Toscana, e saranno ospiti in cene dai temi bizzarri, in compagnia di personaggi sopra le righe, in location mozzafiato.

Le telecamere seguiranno i concorrenti durante la spesa al supermercato, al mercato rionale, alla bottega gourmet, al negozio di fiori mentre scelgono tutti gli elementi che utilizzeranno durante la loro cena. Dopo la dichiarazione di intenti dei concorrenti e dopo la mise en place, i giudici eseguiranno il giro della casa insieme.

Alla fine della puntata i giudici si riuniranno per decidere il vincitore. Il loro verdetto sarà consegnato all’interno di uno scrigno che verrà aperto dopo il loro congedo.