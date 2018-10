I Muse protagonisti di MTV World Stage Bilbao il 3 novembre

[CS] MTV ha annunciato che i Muse saranno i protagonisti di MTV World Stage Bilbao, evento di chiusura della MTV Music Week, sabato 3 novembre al San Mamés Stadium. Il concerto si terrà esattamente la sera prima degli MTV EMAs 2018 che saranno trasmessi domenica 4 novembre in diretta dal Bilbao Exhibition Centre di Barakaldo, in Italia su MTV (canale 130 di Sky).

Anche la folk band elettronica anglo spagnola dei Crystal Fighters si esibirà durante lo show di tre ore di sabato 3 novembre, insieme ad altri artisti che verranno annunciati a breve. I biglietti standing e con posto a sedere saranno in vendita a partire dalle 12.00 di lunedì 8 ottobre al prezzo di 5 euro su mtvema.com.

La rock band inglese che ha già vinto 5 awards degli MTV EMA, i Muse, è composta da Matt Bellamy, leader, cantante, chitarrista e tastierista, Chris Wolstenholme, basso e voce, e Dominic Howard alla batteria. Con oltre 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, i Muse hanno avuto diversi brani tra i top 100 di Billboard tra cui Uprising, Madness, Time Is Running Out, Psycho, Super Massive Black Hole e Starlight. Simulation Theory, il nuovo album della band, uscirà venerdì 9 novembre, quindi in Spagna i Muse suoneranno per la prima volta i brani contenuti nel disco.