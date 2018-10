‘C’è posto per 30?’: dal 7 ottobre sul Nove il nuovo show di Max Giusti

[CS] 30 giudici popolari divisi per 8 tavoli che rappresentano un punto di vista diverso sul piacere dello stare a tavola. Ogni tavolo deve esprimere un voto da zero a dieci, per decidere quale ristorante tra due della stessa città è il migliore. Questo è C’è posto per 30?, il nuovo show condotto da Max Giusti che sbarca in prima serata sul NOVE dal 7 ottobre ogni domenica alle 21:25.

In ogni zona d’Italia, dal più sperduto villaggio alla più moderna metropoli c’è una coppia di ristoratori duellanti. Ognuno di loro è convinto che la propria offerta sia superiore, che il proprio ristorante sia il migliore della zona. Ma chi può stabilire quale sia davvero il migliore tra i due?

Sarà proprio questo il compito di Max Giusti e della sua giuria popolare: al termine di ogni servizio ogni tavolo dovrà esprimere un unico voto da 0 a 10 comprensivo di location, cibo, rapporto qualità prezzo. Chi avrà totalizzato il punteggio più alto sarà il migliore.

Max, conduttore, moderatore e giudice della sfida, accenderà la competizione e approfondirà la conoscenza sia dei concorrenti che dei trenta giurati. Al suo tavolo in ogni puntata saranno seduti lo sfidante, l’esperto di enogastronomia legato al territorio o al tema della puntata, e infine un amico di Max (tra loro vedremo gli attori Giulio Scarpati, Antonello Fassari, la conduttrice Gioia Marzocchi e tanti altri).

La giuria popolare porterà a tavola colore, sapori diversi, modi di rapportarsi con il cibo completamente differenti, trasformando ogni volta l’assaggio in qualcosa di nuovo. I tavoli saranno composti da:

gli amici, quattro giovani di Vigevano appassionati di cucina tradizionale, protagonisti di tante serate in trattoria;

quattro giovani di Vigevano appassionati di cucina tradizionale, protagonisti di tante serate in trattoria; i pensionati , insieme hanno 280 anni, trascorsi tra i piaceri del gusto e del buon cibo, la loro esperienza è la loro ricchezza;

, insieme hanno 280 anni, trascorsi tra i piaceri del gusto e del buon cibo, la loro esperienza è la loro ricchezza; i millenials , la nuova generazione cresciuta sui social, molto attenti all’estetica, per loro un piatto è una foto in più per i loro followers;

, la nuova generazione cresciuta sui social, molto attenti all’estetica, per loro un piatto è una foto in più per i loro followers; i competenti , esperti di alta cucina hanno mangiato nei migliori ristoranti del mondo quindi esigenti per natura;

, esperti di alta cucina hanno mangiato nei migliori ristoranti del mondo quindi esigenti per natura; gli stranieri, provengono da posti lontani e differenti, arrivano dall’Irlanda, dalla Cina, da Santo Domingo e dal Senegal, accomunati dalla passione per la cucina italiana;

provengono da posti lontani e differenti, arrivano dall’Irlanda, dalla Cina, da Santo Domingo e dal Senegal, accomunati dalla passione per la cucina italiana; i fidanzati , belli e innamorati anche del piacere di mangiare sano; il dolce è sempre la loro portata preferita;

, belli e innamorati anche del piacere di mangiare sano; il dolce è sempre la loro portata preferita; la famiglia Longo, romani, che amano riunirsi e passare il tempo libero a tavola, passione che gli accomuna ma che li porta spesso a scontrarsi, sempre contro il papà.

Il viaggio itinerante di C’è posto per 30? toccherà Parma, Castellina in Chianti, Roma, Milano, Iseo, Ascoli, Altamura e Castellabate.