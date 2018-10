L’Osservatorio dello Spettacolo di SIAE ha rilasciato i dati relativi ai concerti di musica leggera di maggiore successo nel secondo trimestre 2018 (aprile-maggio-giugno). La Top Ten segnala, in base al numero di biglietti d’ingresso rilasciati, quali sono stati i live più seguiti in Italia con l’indicazione in cifre dei titoli venduti. A svettare sugli altri, nella nuova classifica, è il concerto La Finale di J-Ax & Fedez a San Siro con 78.497 accessi.

A seguire, sul podio tra i dieci live più affollati, ci sono quelli dei Guns N’ Roses (66.222) e dei Foo Fighters (66.086) entrambi a Firenze. Tra gli italiani si leggono i nomi di Vasco Rossi (con tre date), Cesare Cremonini e Negaramaro.

Questa la Top Ten completa:

J-Ax & Fedez La Finale, Milano Guns N’ Roses, Firenze Foo Fighters, Firenze Vasco Non Stop Live, Roma (12/06) Vasco Non Stop Live, Roma (11/06) Pearl Jam, Rho Cesare Cremonini, Milano Pearl Jam, Roma Vasco Non Stop Live, Bari Negramaro, Milano

I dati esposti devono essere ritenuti provvisori.

OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO

L’Osservatorio dello Spettacolo è il centro di studi e di raccolta dati della Società Italiana degli Autori ed Editori. Compito dell’Osservatorio è quello di monitorare l’attività dello spettacolo e dell’intrattenimento in Italia a 360 gradi con analisi che coinvolgono concerti, cinema, teatro, lirica, commedie musicali, ballo, mostre, sport, attrazioni dello spettacolo viaggiante; un’attività importantissima che fornisce informazioni e chiavi di lettura fondamentali per la comprensione e l’interpretazione dello stato dell’industria in Italia.