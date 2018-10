Elodie: dal 12 ottobre il nuovo singolo ‘Rambla’ featuring Ghemon

[CS] Rambla (Island Records), il nuovo singolo di Elodie feat. Ghemon, che uscirà in radio e in digitale venerdì 12 ottobre, è disponibile in pre-save su Spotify e in pre-order su iTunes.

Elodie è stata protagonista dell’estate 2018 con Nero Bali, il brano, certificato disco di platino, che ha visto la collaborazione con Michele Bravi e Gué Pequeno.

Questa volta Elodie, che per voce e personalità può affrontare diversi mondi musicali, si presenta con un brano dalla sonorità dance-pop, dove al suo timbro caldo e sensuale si affianca il rap serrato di Ghemon.

Le sue rime ci spingono a cogliere l’attimo, a non lasciare “scivolare tra le dita” una storia d’amore che, nonostante la partenza turbolenta, è caliente e disorientante come la Rambla di Barcellona.