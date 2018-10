Nashley: in radio e digitale il singolo ‘3D notte’ con Guè Pequeno

[CS] È in radio e su tutte le piattaforme digitali 3D Notte il nuovo singolo di Nashley che vede la partecipazione dell’icona Rap italiana Guè Pequeno.

Per il giovanissimo artista questa collaborazione rappresenta quasi una consacrazione, a conferma delle forti aspettative nei suoi confronti.

3D Notte è il confine temporale ideale che divide coloro i quali vivono una vita ordinaria da quelli che invece trascorrono un’esistenza fuori dagli schemi.

Alle tre di notte si torna a casa e si va a dormire, oppure ci si spinge oltre, alla ricerca della propria vocazione e di nuove sfide soprattutto con se stessi, per una vita portata al limite e con le luci dell’alba a segnare la tregua.

3D Notte anticipa l’uscita di Real, disco d’esordio di Nashley la cui pubblicazione è prevista per il 26 ottobre 2018 e che vede tra gli ospiti anche MamboLosco e Danien&Theo.

Tre di notte in realtà non è l’ora in cui torno solitamente a casa… è che sei di mattina non ci stava bene con la metrica