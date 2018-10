Marco Mengoni Meets Musement: speciale iniziativa tra musica e arte

Da venerdì 5 a mercoledì 10 ottobre si realizza il sogno di alcuni fan dell’esercito di Marco Mengoni. A rendere possibile l’iniziativa è la collaborazione con la piattaforma di viaggio Musement che ha messo in palio per cinquanta fortunati un viaggio speciale in cinque città italiane.

Bellezza e condivisione. Sono queste le parole chiave del progetto con cui l’artista incontra il suo pubblico (50 fan in totale) e farà ascoltare in anteprima un’anticipazione del prossimo disco di inediti.

Queste le 5 tappe dell’itinerario di Marco Mengoni attraverso il Belpaese:

5 ottobre – Milano

6 ottobre – Roma

7 ottobre – Firenze

8 ottobre – Venezia

10 ottobre – Napoli

Quella in collaborazione con Musement intende valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano vivendo al contempo un’esperienza unica. Per gli altri non resta che attendere il nuovo singolo e l’album dal 30 novembre.