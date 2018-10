Pazzerella lo è sempre stata così come emotiva e senza filtri. Alessandra Amoroso torna ora con un nuovo album di inediti, 10, che è un regalo ai fan e anche un po’ a se stessa. Sandrina si dichiara felice (e si vede) e non intende nasconderlo, con una consapevolezza maggiore che proprio questo “stato di grazia” le dona.

Per spegnere le dieci candeline dei suoi primi dieci anni di carriera – da Amici come concorrente al ruolo in commissione, passando per cinque album -, la salentina si racconta attraverso un lavoro in cui si avverte una passione sempre più viva e vivace.

Tra ballad e pezzi più uptempo, la voce di Ale si estende con il timbro inconfondibile che abbiamo imparato a conoscere e vive di colori.

A collaborare all’album, prodotto da Stefano Settepani, si leggono firme come quelle di Tony Maiello, Roberto Casalino, Federica Abbate, Dario Faini e Daniele Magro che vestono al meglio la personalità della Amoroso.

Famiglia e sentimenti sono al primo posto nella vita e nella musica di Alessandra e anche questo album lo dimostra, con in aggiunta una sensibilità sociale che prima forse non era stata così tanto svelata (almeno nelle canzoni). A raccontarci di più sul disco e sul tour è proprio la stessa Alessandra i questa intervista video esclusiva.

E tra i legami che Sandrina coltiva c’è quello con la Big Family, a cui l’artista fa un dono specialissimo: nel box destinato ai membri del suo fan club, c’è anche on una lettera personalizzata e il biglietto per una data del prossimo tour. Una torunée speciale che toccherà tutte le dieci regioni italiane.

Nell’attesa, esce anche in radio il nuovo singolo Trova un modo (scritto da Roberto Casalino e Dario Faini), invito a impegnarsi per vivere senza rimpianti né rimorsi pronti a ripartire a ogni caduta. Ecco, infine, le date del 10 Tour (F&P):

MARZO

5 marzo – Torino , Palalpitour

, Palalpitour 7 marzo – Perugia , Pala Barton

, Pala Barton 13 marzo – Genova , RDS Stadium

, RDS Stadium 15 marzo – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 16 marzo – Ancona , PalaPrometeo

, PalaPrometeo 20 marzo – Roma , PalaLottomatica

, PalaLottomatica 23 marzo – Eboli , PalaSele

, PalaSele 24 marzo – Reggio Calabria , Palasport

, Palasport 26 marzo – Acireale , Palasport

, Palasport 29 marzo – Bari , PalaFlorio

, PalaFlorio 30 marzo – Roseto degli Abruzzi, Pala Maggetti

APRILE