Airplay radio: Thegiornalisti, Annalisa e Rovazzi gli italiani in Top Ten

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 40.2018 (dal 28 settembre al 4 ottobre 2018) che vede confermati rispettaviamente al primo e secondo posto My Life Is Going On di Burak Yeter & Cecilia Krull e New York dei Thegiornalisti (+4). Sale invece in terza posizione Tutto tua madre di J-Ax (+5). Secondo i dati EarOne, sei ferma a un passo dal podio Jackie Chan di Tiesto & Dzeko (-1) seguito da Something Human dei Muse (stabile al quinto posto), Un domani di Annalisa (sesto, +9) e Promises di Calvin Harris e Sam Smith (settimi, +6). Completano la Top Ten Girls Like You dei Maroon 5 ft. Cardi B (ottavi, -4), Faccio quello che voglio di Fabio Rovazzi (nono, -2) e I Believe di Bob Sinclar (decimo, -4).

Sono italiane le tre più alte nuove entrate della settimana: Se piovesse il tuo nome di Elisa (17°), Torna a casa dei Maneskin (22°) e Pensami così de Le Vibrazioni (32°). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

Ascolta i singoli italiani più suonati in radio!