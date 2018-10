‘Voglio vivere in Italia’: dal 4 ottobre in prima tv assoluta su laF

[CS] Al via da giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 21.10 in prima tv assoluta Voglio vivere in Italia, una nuova produzione originale targata laF e realizzata da EiE Film: Simone Chiesa e Anna Luciani, couchsurfers e travellers low cost, dopo aver girato il mondo conoscendo culture di Paesi lontani, partono a bordo del loro camper rosso con in spalla zaino e videocamera, per un viaggio tutto italiano, con l’obiettivo di riscoprire l’Italia con sguardo nuovo e curioso e conoscerne lati inediti ed inaspettati.

Per farlo, come in ogni vero viaggio che si rispetti, si affidano alla preziosa guida dei “locals” privilegiando in particolare il punto di vista degli stranieri che hanno scelto di vivere in Italia, per amore del cibo, della cultura, dello stile di vita e delle opportunità che offre il nostro territorio e che spesso non riconosciamo o non vediamo più.

Imprenditori, studenti, professionisti provenienti da tutto il mondo ospitano Simone e Anna nelle loro case, condividendo con i due viaggiatori la loro visione dell’Italia e delle città nelle quali hanno scelto di vivere, da Taranto a L’Aquila, da Ferrara a Ragusa, passando per Prato, Oristano, Bolzano e Matera, restituendo così la fotografia di un’Italia multiculturale, fuori dagli stereotipi e piena di sorprese, tutta da (ri)scoprire e da amare.

A completare il racconto gli incontri con alcuni italiani che hanno deciso di restare a vivere in Italia ripartendo dal nostro Paese: persone che hanno cercato un’alternativa per reagire alle difficoltà della crisi investendo sul territorio e dando vita a nuove realtà creative, spesso “nate dal basso” e per lo più basate sulla condivisione e la sostenibilità.