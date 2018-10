In occasione dei loro primi venticinque anni di carriera, gli Skunk Anansie pubblicano il loro nuovo album live, 25LIVE@25, in uscita il 25 gennaio 2019 (in Italia per Carosello Records). Il progetto contiene le registrazioni dei concerti dal vivo del gruppo durante gli anni: ne è nata una carrellata di energia firmata da Jeremy Wheatley – collaboratore di lunga data della band.

«Come cantante donna nera era difficile imporsi ed essere accettata – afferma Skin – poi salivo sul palco, facendo esattamente quello che immaginavo nei miei sogni. Lì per la prima volta mi sono sentita accettata.». Le fa eco il batterista Mark Richardson: «Tutto ciò che è venuto fuori di buono dagli Skunk Anansie è scaturito proprio dall’essere una band che dà il suo meglio dal vivo.»

Ecco la tracklist di 25LIVE@25: