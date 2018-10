Romina Falconi: il nuovo singolo è ‘Le 5 Fasi del Dolore’

Si intitola Le 5 Fasi del Dolore (Freak & Chic/Artist First) il nuovo singolo di Romina Falconi, poliedrica artista che ha deciso di introdurre il progetto con una performance collettiva che ha suscitato non poca curiosità. Se vi è capitato di imbattervi di recente in una sposa in lacrime, abbandonata all’altare, ecco, dietro quelle spose c’era proprio la Falconi.

Disponibile in rotazione radiofonica e in digital download, il nuovo singolo descrive gli stati d’animo principali che una persona prova dopo il trauma dell’abbandono. «Mi dicono che raramente esprimo quello che sento ma quando lo faccio, lo faccio in modo viscerale. Per me questo è l’unico modo di scrivere. Crudo. – commenta Romina Falconi – Questa volta ho voluto parlare di abbandono.

La mia canzone si chiama Le 5 Fasi del Dolore e cita il famoso modello sviluppato dalla psichiatra Elisabeth Kübler Ross sull’elaborazione del lutto, dell’abbandono. La paziente sono io. Forse è vero che il maestro migliore è il dolore, ma che me ne faccio della lezione imparata se mi hanno abbandonato? Che me ne faccio di me, se il mio desiderio è distrutto?

Ho pensato di rappresentare l’abbandono nelle piazze di alcune città, nel modo più tenero possibile: una ragazza vestita da sposa, in lacrime. Ero presente mentre una dolce sposina disperata vagava tra la gente allibita.

Poche signore si sono avvicinate cercando di dare conforto. L’abbandono ci fa così paura? Ho voluto fotografare quel momento, descrivendo con precisione chirurgica cosa ho provato durante un abbandono, ridendo e piangendo di me. Volevo essere sincera, a qualunque costo.

Ho deciso di scrivere canzoni emotive. Ma forse non è una scelta. Forse, non avendo io grande padronanza della mia vita e dei miei sentimenti, ho voluto mappare le emozioni che provo, perché spero che lì fuori ci sia qualcuno che abbia sentito le stesse cose. Forse scrivo per non sentirmi più sola.»

Da giovedì 11 ottobre a sabato 10 novembre Romina Falconi è impegnata con l’apertura di un centro di ascolto per cuori infranti presso la Galleria Santa Radegonda di Piazza Duomo a Milano dove la cantautrice ascolterà i suoi fan, e chiunque vorrà consultarla, per condividere storie personali e confessioni a cuori aperto riguardo al tema della canzone e drammi quotidiani.