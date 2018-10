Mentre in radio suona il singolo Torna a casa, ecco che i Måneskin svelano copertina e tracklist del loro nuovo album (Sony Music). Il ballo della vita – questo il titolo del progetto – è atteso per venerdì 26 ottobre ed è già disponibile in pre-save su Spotify e pre-order su iTunes.

Scritto e prodotto dalla band, il disco intende essere un racconto autobiografico in dodici tracce unite dalla figura di Marlena, Venere del gruppo che è insieme creatività, libertà e vita. L’intreccio sonoro raccorda rap, funk e pop senza trascurare, con sorpresa, una dimensione più intima e introspettiva, grazie agli archi in alcuni brani.

Questa la tracklist de Il ballo della vita:

New Song Torna a Casa L’Altra Dimensione Sh_t Blvd Fear For Nobody Le Parole Lontane Immortale (ft. Vegas Jones) Lasciami Stare Are You Ready Close to the Top Niente da Dire Morirò Da Re

Oltre ai nuovi live annunciati (qui le news), i Måneskin hanno in serbo un’altra sorpresa: arriva nei cinema solo il 24 ottobre il docu-film This is Måneskin distribuito da Vision Distribution, con una performance live in apertura trasmessa in diretta in tutte le sale.