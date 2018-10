Tra i re della stagione estiva con la hit Nera, Irama non lascia i fan orfani della sua musica durante la stagione autunnale. Esce, infatti, il 19 ottobre Giovani, nuovo album del giovane talento che in questi mesi ha fatto incetta di dischi d’oro e di platino. Il progetto, disponibile in pre-order dal 5 ottobre negli store digitali, viene reso disponibile anche in una speciale edizione autografata solo su Amazon (pre-acquistabile dalle 14:30 dello stesso giorno).

Nell’attesa, l’hashtag #GIOVANIPERSEMPRE vola sui social e aumenta l’ansia dell’attesa nel pubblico di Irama. Cosa aspettarsi? Difficile dirlo, visto che già l’uscita dell’album a pochissimi mesi dall’EP Plume è di per sé una sorpresa. In merito a Giovani, Irama racconta:

«I vari impegni del radio tour e degli instore da un lato hanno lasciato pochi momenti per la scrittura dei brani, dall’altro lato sono stati però fonte di storie e momenti di vita da raccontare. Come sempre, infatti, i miei testi attingono interamente da esperienze di vita reale.»

L’album promette, dunque, eclettismo nei suoni – dal rock al funk, dal pop anni ’80 al soul fino all’elettronica – così come nei testi, dal momento che raccoglie brani scritti tra il 2017 (Stanotte e Rockstar) e il 2018. L’impegno di Irama è stat quello di equilibrare musica “prodotta” e musica suonata.

In attesi dei prossimi live, ecco la tracklist di Giovani: