Giornata speciale in casa Amazon.it per i clienti fan della Dark Polo Gang. In occasione dell’uscita del nuovo album Trap Lovers, i ragazzi sono, infatti, diventati fattorini per un giorno, consegnando personalmente alcune copie del vinile in edizione esclusiva metallizzata e autografata ad alcuni clienti dello store digitale.

Il gruppo musicale ha così suonato al campanello dei clienti residenti nell’area di Milano che hanno potuto incontrare personalmente la Dark Polo Gang. Ecco il video delle consegne.

Oltre all’edizione esclusiva in vinile con cover metallizzata e autografata, l’album è disponibile anche nelle versioni CD e vinile standard oltre che in streaming per gli abbonati ad Amazon Music Unlimited, il servizio di musica on-demand che propone un catalogo di oltre 50 milioni di canzoni e centinaia di playlist.

L’abbonamento ad Amazon Music Unlimited è mensile al costo di 9,99€ al mese. Per i clienti Amazon Prime è inoltre disponibile l’abbonamento annuale al prezzo di 99€ in un’unica soluzione di pagamento. Per maggiori informazioni su Amazon Music Unlimited, consultare la pagina www.amazon.it/music/unlimited