Claudio Baglioni in tour nei palasport italiani dal 16 ottobre DATE LIVE

Dopo il successo televisivo nella cornice dell’Arena di Verona, Claudio Baglioni si prepara a tornare dal vivo con il tour Al centro, dal 16 ottobre nei palasport italiani. Come visto nell’anfiteatro veneto, l’allestimento per la tournée con cui il cantautore celebra cinquant’anni di musica prevede un grande palco con il pubblico disposto intorno a 360 gradi per una qualità di visione e ascolto senza precedenti.

Le prevendite dei biglietti, aperte a fine giugno, stanno procedendo a gonfie vele e a grande richiesta si aggiungono due nuove date (Caserta e Pesaro). Ecco, allora, il calendario aggiornato della prima parte del tour:

16 e 17 ottobre – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 19, 20 e 21 ottobre – Roma , Pala Lottomatica

, Pala Lottomatica 23 e 24 ottobre – Ancona , Pala Prometeo

, Pala Prometeo 26, 27 e 28 ottobre – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 30 ottobre – Perugia , Pala Evangelisti NUOVA DATA

, Pala Evangelisti NUOVA DATA 2, 3 e 4 novembre – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

(CT), Pal’Art Hotel 6, 7 e 8 novembre – Bari , Pala Florio

, Pala Florio 10 e 11 novembre – Eboli (SA), Pala Sele

(SA), Pala Sele 13 e 14 novembre – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 16, 17 e 18 novembre – Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 20 e 21 novembre – Montichiari (BS), Pala George

(BS), Pala George 23 e 24 novembre – Torino, Pala Alpitur

Il tour riprenderà poi a marzo 2019 con la seconda parte :

16 marzo – Livorno , Modigliani Forum

, Modigliani Forum 20 marzo – Caserta , Pala Decò

, Pala Decò 23 marzo – Acireale , Pal’Art Hotel

, Pal’Art Hotel 26 marzo – Reggio Calabria , Palasport

, Palasport 29 marzo – Roma , Pala Lottomatica

, Pala Lottomatica

2 aprile – Trieste , Pala Rubini Alma Arena

, Pala Rubini Alma Arena 5 aprile – Bruxelles , Forest National (inizio show ore 20.00 – info: www.gracialive.be)

, Forest National (inizio show ore 20.00 – info: www.gracialive.be) 7 aprile – Zurigo , Hallenstadion (inizio show ore 19.00 – info: www.abc-production.ch)

, Hallenstadion (inizio show ore 19.00 – info: www.abc-production.ch) 9 aprile – Genova , RDS Stadium

, RDS Stadium 12 aprile – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 15 aprile – Treviso , Palaverde

, Palaverde 18 aprile – Pesaro , Adriatic Arena

, Adriatic Arena 24 aprile – Firenze, Nelson Mandela Forum

I biglietti per le nuove date di Caserta e Pesaro sono disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11.00 di giovedì 4 ottobre. Dalle ore 11.00 di venerdì 5 ottobre sono, invece, disponibili su TicketOne.it e dalle ore 11.00 di venerdì 12 ottobre nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.fepgroup.it).

Dalle ore 8.00 di mercoledì 3 ottobre alle ore 7.00 di giovedì 4 ottobre, sono inoltre disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club anche i biglietti per la data di Zurigo. Dalle ore 8.00 di venerdì 5 ottobre sono, invece, disponibili su www.ticketcorner.ch e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.