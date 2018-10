Barile & St. Luca Spenish: fuori il nuovo singolo ‘Pane & Groove’

[CS] Pane & Groove è il nuovo singolo di Barile & St. Luca Spenish, da oggi, martedì 2 ottobre, in radio e su tutte le piattaforme digitali su etichetta Honiro Ent. «Il singolo – dichiarano Barile & St.Luca Spenish – è un tributo al suono che ci ha indirizzati verso ciò che siamo, come se ci fossimo cibati di quel Groove per una giusta crescita.

Dalle batterie marce ai suoni degli ultimi anni, dallo slow flow agli extra beat, dalle panchine con la crew agli studi di registrazione. Pane & Groove è tutto questo, Pane & Groove siamo noi.»

Luca Spataro – in arte St. Luca Spenish – è un producer palermitano che ha iniziato la sua carriera nel 2005 riuscendo in breve a collaborare con diversi nomi della scena nazionale.

Ha prodotto, ad oggi, tracce Noyz Narcos, Nerone, Jesto e molti altri. Da allora ha cominciato a lavorare con il rapper Barile al progetto in uscita prevista in Ottobre 2018 per Honiro ent.

Barile, all’anagrafe Salvatore Barile, è un rapper trapanese sulla scena dal 2002. Nel 2003 pubblica il primo EP ma la prima pubblicazione ufficiale è Riad mentre del 2015 è il suo secondo lavoro Terzo Tempo sempre con Gheesa.

Nel 2016 esce Peperoni, singolo prodotto da John Lui (Aretuska), e da allora ha cominciato a lavorare con St. Luca Spenish al progetto in uscita in ottobre 2018 per Honiro Ent.