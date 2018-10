Thegiornalisti: annunciate le date live del ‘Love Tour 2018’

Manca un mese dall’inizio del LOVE Tour 2018, andato “completamente sold out” – per citare un album della band -, i Thegiornalisti annunciano senza sosta il successo nuovi appuntamenti dal vivo per la primavera 2019. Ecco le date del Love Tour 2019 (Vivo Concerti):

26 marzo – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

(VE), Palazzo del Turismo 28 marzo – Eboli (SA), PalaSele

(SA), PalaSele 30 marzo – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

(CT), Pal’Art Hotel 2 aprile – Bari , PalaFlorio

, PalaFlorio 3 aprile – Reggio Calabria , PalaCalafiore

, PalaCalafiore 6 aprile – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 7 aprile – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 11 aprile – Roma, PalaLottomatica

Dal 21 settembre è disponibile nei negozi in cd e vinile, nei digital store e in streaming Love (Carosello Records), il nuovo album dei Thegiornalisti di Tommaso Paradiso, che ha debuttato al primo posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti in Italia, toccando la vetta dal suo esordio.