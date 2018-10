Cicco Sanchez: fuori il videoclip del singolo ‘Cose che non dovrei dirti’

È disponibile su YouTube il video di Cose che non dovrei dirti, nuovo brano di Cicco Sanchez, in digitale dallo scorso 14 settembre. L’artista torinese sceglie pop senza banalizzare i testi, quanto piuttosto cercando anche nelle parole il suono giusto e certi risvolti rap che danno ai suoi pezzi una veste urban. Cose che non dovrei dirti nasce come brano cantautorale, fra introspezione e leggerezza,su cui si innestano le influenze di vari generi.

Prodotto da Freeso, collaboratore di Cicco Sanchez da oltre un anno e mezzo, il singolo contiene il campionamento de il canto delle balene. Il video è stato invece girato tra Torino, Barcellona e la Francia del sud (Camargue) con la direzione di Sanchez e Carlo Di Stefano per Wakeuproad.