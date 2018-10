Non poteva andare diversamente: è record di biglietti per i prossimi concerti italiani di Ed Sheeran a Roma e Milano. Il cantautore inglese è atteso, infatti, anche in Italia per tre live nel 2019: sarà headliner della seconda giornata di Firenze Rocks il 14 giugno alla Visarno Arena oltre che sul palco dello Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e dello Stadio San Siro di Milano il 19 giugno.

Le prevendite delle due date negli stadi sono attive dal 27 settembre – segnando già cifre da capogiro – mentre lunedì 1 ottobre aprono prevendite per Firenze. I biglietti sono disponibili in anteprima tramite l’APP ufficiale del festival dalle ore 11.00, con messa in vendita generale a partire dalle ore 12.00 di martedì 2 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

I nuovi concerti vedranno Ed Sheeran impegnato a maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno prossimo con date in Francia, Portogallo, Spagna, Germania, Austria, Romania, Repubblica Ceca, Latvia, Russia, Finlandia, Danimarca, Ungheria e Islanda prima di culminare con quattro show nella sua terra natale, la Gran Bretagna.