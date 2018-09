Dopo il singolo Bottiglie rotte già in radio, arriva in pre-order digitale su iTunes e in pre-save su Spotify 8 (Sony Music), nuovo album dei Subsonica, in uscita venerdì 12 ottobre 2018. «stilizzazione del tempo che gira su se stesso» e «rappresentazione dell’infinito», con 8 la band piemontese riparte riflettendo sul presente. Ecco la tracklist completa:

Jolly Roger L’incubo feat. Willie Peyote Punto critico Fenice Respirare Bottiglie rotte Le onde L’incredibile performance di un uomo morto Nuove radici Cieli in fiamme La bontà

Samuel, Max, Boosta, Ninja e Vicio tornano così insieme dopo quattro anni preparandosi anche a un doppio tour live: dal 4 dicembre, infatti, parte l’European reBoot2018 (qui le date) a cui seguirà la tournée italiana nei palazzetti. 8 TOUR toccherà otto città a febbraio 2019:

9 febbraio – Ancona , PalaPrometeo

, PalaPrometeo 11 febbraio – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 12 febbraio – Padova , Kione Arena

, Kione Arena 14 febbraio – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 16 febbraio – Genova , RDS Stadium

, RDS Stadium 18 febbraio – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 21 febbraio – Roma , PalaLottomatica

, PalaLottomatica 23 febbraio – Firenze, Mandela Forum

Per tutti i terrestri che pre-salveranno o pre-ordineranno il disco, ci sarà la possibilità di ricevere in anteprima esclusiva Punto Critico, il brano che preannuncia perfettamente un album nel quale i Subsonica rileggono il proprio passato, con gli occhi di oggi. Facendo crescere la voglia di live.