[CS] A più di un mese dall’inizio dei concerti, la tournée autunnale dei Måneskin registra il tutto esaurito. A grande richiesta, la band rivelazione dell’anno annuncia il ritorno sui palchi delle principali città italiane a marzo 2019 con nuove date live a Bologna, Firenze, Fontaneto d’Agogna (Novara), Venaria (Torino), Padova, Milano e Roma.

Intanto, è disponibile in radio e in digitale il nuovo singolo Torna a casa (Sony Music), estratto dall’attesissimo progetto discografico in uscita a ottobre. Il brano è stato presentato ieri a sorpresa con una performance live per le strade di Roma e Milano.

I Måneskin sono tornati a casa, proprio come racconta il titolo del brano, dove il loro percorso è cominciato e dove hanno iniziato a muovere i primi passi suonando dal vivo: via del Corso a Roma.

Poche ore più tardi, hanno raddoppiato, esibendosi anche in Piazza XXIV Maggio a Milano, la città che ha consacrato il loro successo, davanti al pubblico entusiasta, che si è lasciato trascinare dall’energia unica del gruppo.

Torna a casa è una ballata intensa, moderna, che ha anche richiami fortemente classici. Il brano racconta di una separazione: è lo sfogo di un uomo che ha perso la sua musa, lei però ascolterà la sua preghiera e ritornerà da lui.

Qui ritroviamo Marlena, figura che il pubblico ha conosciuto nel primo inedito italiano “Morirò da re”. «Marlena è la venere del gruppo, la personificazione della nostra libertà, creatività, vita – così racconta la band – “Torna a casa” è un pezzo da ascoltare ad occhi chiusi e mente aperta. Aprite la mente per tornare a casa.»