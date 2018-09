Da venerdì 28 settembre è disponibile Non sono l’unica (Qui Base Luna), nuovo album della cantautrice Veronica Marchi, che il pubblico televisivo ricorderà per la sua partecipazione a X Factor. Polistrumentista, vocal coach e produttrice, la veronese ha introdotto il progetto scegliendo come primo singolo Capita, cui seguirà il 5 ottobre la release del brano Cose che danno fastidio.

Dal cantautorato più pulito e acustico, Veronica passa così a un pop venato di elettronica che segna l’avvio di un nuovo percorso curato, nella produzione artistica, da Stefano Giungato. “Ho intitolato il disco Non sono l’unica – spiega la Marchi – traendo spunto da una parte del brano ‘L’unica’, perché è vero, se sposto l’orizzonte più in là e più dentro di me, scavando nel mio essere, posso trovare le anime degli altri e sentirmi meno sola, condividere questo meraviglioso viaggio con le persone che mi passano accanto e costruire qualcosa di autentico.”

Nel disco anche illustri ospiti come Cristiano Dalla Pellegrina (Negrita), alla batteria, e Stefano Pisetta (Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia). Al via ufficialmente il 29 settembre il nuovo tour, dopo una doppia data europea (Bruxelles e Berlino): questo il calendario: