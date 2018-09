[CS] Carmen Ferreri è l’ospite della nuova puntata di Gulp Music, in onda sabato 29 settembre, alle ore 17.55, su Rai Gulp. La trasmissione, condotta dal rapper e youtuber Shade, ospita la giovane cantante siciliana, molto seguita dai ragazzi.

Carmen Ferreri eseguirà dal vivo, in esclusiva per la trasmissione, alcuni brani tratti dal suo album di esordio La semplicità, presenterà le date del nuovo tour e lancerà i nuovi video, oltre a rispondere alle domande dei ragazzi arrivate per lei attraverso i social network di Rai Gulp.

Inoltre, saranno presentati i nuovi video della settimana, mentre nello spazio live ci sono i The Vamps. Sigla di coda è La stessa di Alessandra Amoroso.

Gulp Music (programma di Marcello Villella) si può rivedere in replica anche la domenica, sempre alle 17.55.