Esce il 26 ottobre il nuovo, atteso, album di Elisa, il primo targato Island Records dal titolo Diari aperti. Anticipato dal singolo ufficiale Se piovesse il tuo nome (in digitale e in radio), il progetto è già disponibile in pre-order dopo che è stato rilasciato il duetto speciale con Francesco De Gregori Quelli che restano.

Se piovesse il tuo nome, accompagnato da un video diretto dai brillanti YouNuts!, gioca tra armonia e liriche visionarie, con un approccio pop cantautorale. Il singolo, tra l’altro, è in instant download per coloro che preordinano l’album su iTunes.

Di seguito la tracklist di Diari aperti: