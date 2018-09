È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 39.2018 (dal 21 al 27 settembre 2018) che vede My Life Is Going On di Burak Yeter & Cecilia Krull guadagnare la prima posizione seguito da New York dei Thegiornalisti (+4) e Jackie Chan di Tiesto & Dzeko (-2). Secondo i dati EarOne, fuori dal podio Girls Like You dei Maroon 5 ft. Cardi B (-1) che resiste al pressing di Something Human dei Muse (quinti, +3); seguono I Believe di Bob Sinclar (sesto, -1) e Faccio quello che voglio di Fabio Rovazzi (settimo, -3). Completano la Top Ten Tutto tua madre di J-Ax (ottavo, +9), Complici di Enrico Nigiotti ft. Gianna Nannini (nono, +5) e Hands Up di Merk & Kremont ft. DNCE (decimi, -3).

La più alta nuova entrata della settimana è Zero degli Imagine Dragons (posizione 23). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

Ascolta i singoli italiani più suonati in radio!