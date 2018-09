Il regalo delle feste di Raffaella Carrà è l’album ‘Ogni volta che è Natale’

Annunciato via Twitter, ecco svelato il progetto che Raffaella Carrà aveva in serbo per i suoi fan. “Vi sto preparando una bellissima sorpresa per Natale”: queste erano le parole postata dalla conduttrice italiana nel mese di agosto. Finalmente, ora, si sa qualcosa di più.

Il secret project è un nuovo album che uscirà proprio per il periodo natalizio, dal titolo Ogni volta che è Natale (Sony Music) giusto in tempo per essere messo fra i regali delle feste di fine anno.

Svelata anche la copertina “scintillante”: da vera “star”, Raffaella canta e balla in un’enorme e sfavillante stella dorata su uno sfondo bianco neve. Il disco è atteso in vista delle prossime festività, per un Natale all’insegna della gioia e carico di energia.