[CS] Giovedì 27 settembre in prima serata su Italia 1 Andrea Pucci sarà al timone della seconda edizione di Big Show. Dopo il grande successo dello scorso anno, dallo storico Teatro Manzoni di Milano, quattro nuove puntate per un one-man-show unico nel suo genere.

Oltre a vestire i panni di conduttore, Pucci divertirà il pubblico con i suoi monologhi che introdurranno i differenti momenti dello spettacolo. Al suo fianco, Katia Follesa, con l’ironia e la verve comica che la contraddistinguono.

Ospiti nel primo appuntamento Christian Vieri e Costanza Caracciolo, per la prima volta insieme in tv dopo l’annuncio della gravidanza. Sul palco con loro Tata Lucia, che darà all’ex attaccante alcuni consigli pratici per essere un bravo papà.

Vieri sarà, inoltre, protagonista della rubrica Send to All: l’ex bomber si metterà in gioco, consegnando il proprio cellulare al conduttore e dando così libero accesso alle sue foto personali.

Il presentatore, in seguito, manderà un sms dal contenuto imbarazzante a tutta la lista di contatti presenti in rubrica, per leggere, nel corso dello spettacolo, le incredule risposte da parte dei destinatari.

Il cantante Irama sarà, invece, la guest star complice nell’Audience surprise: una giovane fan crederà di assistere a un normale spettacolo a teatro ma, nel corso della serata, riceverà una sorpresa studiata apposta per lei.

Altro ospite della serata il compagno e “collega” di Katia Angelo Pisani, con lei sul palco.

Punto di forza confermato anche in questa stagione è l’Unexpected Star: una persona comune, dotata di un particolare talento, verrà chiamata nei pressi del teatro con una scusa.

In realtà, a sua insaputa, diventerà il vero protagonista dello show e potrà finalmente realizzare uno dei suoi sogni: esibirsi davanti al grande pubblico.

Tra le novità il Midnight Gameshow: Pucci irromperà nel cuore della notte nelle case di persone comuni con l’aiuto di un complice. Con troupe a seguito sottoporrà le ignare vittime a irriverenti e divertenti quiz.