Chester Bennington ci lasciava poco più di un anno fa e per ricordarlo torna l’appuntamento-tributo all’Alcatraz di Milano. Sabato 22 settembre, infatti, il club meneghino ospita One More Light Memorial II, maratona musicale a scopo benefico organizzata da One More Life e 5 Guys Company (apertura porte ore 15.00 – inizio show ore 16.00).

Headliner dell’evento i Julien-K, con cui lo stesso Chester ha più volte collaborato e con cui ha fondato i Dead By Sunrise. Prima di loro, sul palco: Black Sheep, Codename: Delirious, Colors Voide, Dual Project, Living Theory, Nero Argento, Ivan King, Lost in the Dream, Pure, Ravenscry. Presenta l’evento la speaker radiofonica Nyva di Rock’n’Roll Radio.

La serata proseguirà poi con il party Dirty Mondays (per tutti coloro che acquistano il biglietto per One More Light Memorial II è possibile partecipare gratuitamente a Dirty Mondays (ingresso solo per Dirty Mondays dopo l’evento: 10 euro).

Metà degli introiti netti dell’evento verrà devoluto a L’Amico Charly Onlus, associazione che si occupa di prevenzione al disagio giovanile attraverso progetti di intervento educativi, formativi, di assistenza e di sostegno a favore degli adolescenti, in collaborazione con le istituzioni, le scuole e le famiglie.

È possibile acquistare in prevendita i biglietti su Ticketone.it e nei punti vendita fisici Ticketone (20 euro + dp). È inoltre possibile acquistare un pacchetto speciale comprendente il biglietto insieme alla maglietta realizzata appositamente per l’evento al prezzo di 30 euro + dp.