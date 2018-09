Shel Shapiro e Maurizio Vandelli insieme nell’album ‘Love and Peace’

[CS] Shel Shapiro e Maurizio Vandelli è l’incontro più sorprendente nella scena musicale italiana di sempre. Rivali per una vita, oggi finalmente insieme. A unirli un progetto artistico, Love and Peace, che ha radici lontane e che vede oggi fondersi i percorsi musicali paralleli dei due artisti.

L’album (in uscita il 21 settembre per Sony Music) – seguito da un tour (prodotto da Trident Music) – fa incontrare i due “rivali”. Era il 1965. quando apriva il Piper con Equipe 84 e The Rokes. Vandelli entrò nel camerino di Shapiro e gli propose di esibirsi insieme con uno scambio del repertorio dei gruppi beat più famosi in Italia.

In cambio, un secco no. Da allora, divenute leggende della musica, i due si sono sempre tenuti distanti. Ma oggi sono insieme, “quasi” amici e uniti da stima reciproca.

Love and Peace è la rappresentazione di questo incontro “storico”: non è nostalgia ma memoria, con uno sguardo rivolto al presente e al futuro.

Questa la tracklist dell’album, prodotto da Diego Calvetti:

Che colpa abbiamo noi Tutta mia la città Un angelo blu Bang bang È la pioggia che va Io ho in mente te Bisogna saper perdere Io vivrò senza te You Raise Me Up When You Walk In The Room Piangi con me Nel cuore e nell’anima 29 settembre

L’album sarà disponibile anche su vinile, e verrà presentato negli store cui seguirà un tour con la regia di Roberto Manfredi, partirà il 10 dicembre.

Le prime date annunciate sono: 10 dicembre Firenze (Teatro Verdi), 11 dicembre Roma (Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli), 13 dicembre Torino (Teatro Colosseo) e 15 dicembre Bologna (Teatro Manzoni). I biglietti sono in vendita via TicketOne.