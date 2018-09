Luca Carboni: fuori il video del nuovo singolo ‘Io non voglio’

[CS] È online il video di Io non voglio, il nuovo singolo di Luca Carboni estratto dall’album Sputnik. Diretto da Matteo Bombarda & Davide Spina, il video è stato girato a Bologna, ritrae l’artista e i musicisti mentre viaggiano e addirittura suonano e cantano a bordo di un autobus pieno di gente.

L’autobus rappresenta il mondo esterno, che contiene tanti nostri simili, con i quali abbiamo in qualche modo a che fare anche se non li conosciamo bene. Persone con le quali non abbiamo un rapporto profondo, persone che “non amiamo” canta Carboni ma che proprio per questo spesso ci fanno vivere un rapporto libero, pacifico, sereno e anche sorprendentemente rispettoso e tollerante. Persone con le quali a volte entriamo addirittura in empatia.

Con questo nuovo singolo Luca Carboni si conferma ancora una volta uno straordinario hit maker con testi ironici e nello stesso tempo profondi, un suono che è impossibile togliersi dalla testa: l’artista conosce alla perfezione l’arte del POP. Nella scrittura il brano vede la collaborazione di Luca Carboni con Calcutta e Dario Faini.