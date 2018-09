Al via giovedì 20 settembre in prima serata su Rai2 la settima edizione di Pechino Express che in questo 2018 porta il pubblico – e prima di tutto le coppie in gara – nel continente africano. Da Nord a Sud, il viaggio dura oltre quindicimila chilometri (è il più lungo di sempre) e vede alla guida ancora una volta Costantino della Gherardesca.

Pechino Express. Avventura in Africa parte dal Marocco per poi attraversare il deserto sahariano, l’altipiano dell’Atlante fino alla Tanzania e Zanzibar per arrivare in Sudafrica. Zaino in spalle e con 1 euro al giorno a persona come budget, le coppie devono conquistare la meta finale spostarsi da una tappa all’altra contando solamente sulla propria resistenza fisica e sullo spirito di iniziativa.

Per la coppia vincitrice, un premio in denaro da devolvere all’organizzazione non governativa Amref per attività benefiche nel continente. Ecco chi sono i concorrenti 2018:

Le Coliche (Fabrizio e Claudio Colica)

Le Mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar)

I Mattutini (Adriana Volpe e Marcello Cirillo)

I Poeti (Mirko Frezza e Tommy Kuti)

I Promessi Sposi (Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale)

I Ridanciani (Tommaso Zorzi e Paola Caruso)

Le Signore della Tv (Patrizia Rossetti, Maria Teresa Ruta)

I Surfisti (Andrea Montovoli e Francisco Porcella)

Pechino Express 2018: itinerario e tappe

La settima edizione del programma sbarca, per la prima volta, in Africa toccando Marocco, Tanzania e Sudafrica. Questo l’itineriario: