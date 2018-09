Annunciata lo scorso 11 maggio, vede finalmente la luce INDIeFFUSIONE, la prima piattaforma interamente dedicata alla musica emergente, un’opportunità semplice e gratuita per gli artisti che vogliono far arrivare la loro musica in radio. L’idea originale sviluppata da Radio L’Olgiata con l’etichetta Noise Symphony Music ha portato allo sviluppo di una piattaforma per la diffusione radiofonica FM e web della musica emergente.

Spiega Francesco Tosoni (CEO di Noise Symphony Music): “La nostra idea è quella di creare opportunità, una vera e propria community dove poter segnalare, ascoltare e condividere la propria musica o il proprio artista preferito che, attraverso l’intensa attività di valutazione e scouting del nostro team, la diffusione Radio FM e web e la partecipazione attiva degli utenti, potrà generare una reale opportunità promozionale e discografica per gli artisti della nuova era.”

La segnalazione è semplice e gratuita: basta inviare la propria proposta artistica compilando, con pochi passaggi, il form all’interno della sezione DEMO sul sito di Noise Symphony, completamente restaurato per l’occasione. Il materiale ricevuto viene valutato da uno staff dedicato e inserito nella programmazione Web della Radio.

Ogni settimana i migliori brani – scelti dagli utenti attraverso una votazione online – saranno inseriti nella programmazione FM di Radio INDIeFFUSIONE. Il canale, nella sua versione definitiva, è online dal 18 settembre.