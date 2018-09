Dopo l’album del 2016 Entro in pass, Il Pagante è pronto a lanciare il progetto Paninaro 2.0, nuovo disco in uscita venerdì 21 settembre in tutti i negozi, digital store e sulle principali piattaforme streaming per Believe. Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus tornano a cantare ironicamente vizi e virtù del giovane milanese, tra lunghe notti e voglia di ostentare divertimento a caro prezzo.

Anticipato dal singolo Il Terrone va di moda, ecco la tracklist e le collaborazioni dell’album in arrivo:

Il Mezzo feat. Emis Killa Dress Code feat. Samuel Heron Settimana Bianca Food Porn feat. Shade ADORO feat. M¥SS KETA Dam 2 (Il Ritorno) feat. Madman Too Much Radical Chic Il Terrone va di moda La triste storia dei ragazzi di provincia feat. Gemelli Diversi

Il Pagante incontrerà i fan in una serie di date instore in tutta Italia:

21 settembre – Varese MONDADORI ore 15.00 e Milano Marghera MONDADORI ore 18.30

Infine, in occasione dell’uscita del nuovo disco, il trio sarà in concerto il 6 dicembre al Fabrique di Milano.