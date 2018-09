Black Eyed Peas: esce il 12 ottobre il nuovo album ‘Masters of The Sun’

Annunciata per il 12 ottobre la pubblicazione di Masters of The Sun, nuovo album (sarà il settimo in carriera) dei Black Eyed Peas. In uscita a otto anni dal precedente The Beginning, il disco è anticipato dal singolo Big Love da venerdì 21 settembre nelle radio.

Così will.i.am a Complex ha spiegato in merito al nuovo progetto, che riflette “il lato filantropico di chi siamo in quanto esseri umani. È molto di più che un semplice messaggio, il nostro prossimo lavoro è come un GPS che ci indica come arrivare a destinazione. Ci sono molti messaggi là fuori e il mondo in questo momento ha bisogno di indicazioni. Come ci arriviamo a destinazione? Qualcuno mi può dare le coordinate? Queste sono le coordinate, bro.”

Big Love è, dunque, un primo assaggio di Masters of The Sun e si presenta come seguito ideale della hit mondiale Where Is The Love?: politicamente schierata, ricorda l’importanza del potere dell’amore e della speranza.

Al singolo seguirà una campagna pro-voto e una call-to-action per una riforma delle leggi che regolano il possesso di armi e l’immigrazione negli Stati Uniti. I proventi del singolo saranno devoluti al movimento studentesco March for Our Lives contro le morti causate dalle sparatorie di massa, e alla fondazione Families Belong Together.