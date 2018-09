Esce il prossimo 5 ottobre Dieci, nuovo album di Valerio Scanu dedicato all’amore nelle sue forme differenti e sfaccettate. «In questo album, – racconta l’artista – ho voluto affidarmi completamente a giovani e grandi autori.

Volevo fare la mia musica ma con il loro punto di vista, ho preannunciato semplicemente che sarebbe stato l’album per i miei dieci anni di carriera.

Desideravo si sentissero liberi di esprimersi e raccontarmi, senza vincoli, congetture, stereotipi o accordi editoriali. Ho sempre fatto il tifo per la serietà, per l’umiltà, per l’impegno, per il talento, per la musica di qualità.»

Così, il sentimento diventa qualcosa di più: un’attitudine da cui scaturisce la visione del mondo, il modo con cui ci rapportiamo con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda.

Come ogni anno, poi, Valerio è al lavoro per preparare il consueto concerto natalizio. L’appuntamento con A Christmas Carol è per sabato 15 dicembre, ore 21.00, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. A giorni verranno annunciati i nomi degli ospiti che parteciperanno all’evento.