Nesli: il nuovo album ‘Vengo in pace’ in arrivo a marzo 2019 DATE LIVE

Si intitolerà Vengo in pace il nuovo album di inediti di Nesli in uscita il 22 marzo 2019. Nel progetto, saranno contenuti tredici inediti e quattro skit del cantautore, che ha appena ultimato con la tournée estiva.

Il nuovo album, a sua volta, sarà protagonista di un nuovo tour nei club, al via il prossimo 21 marzo dall’ Atlantico di Roma, prima data del tour, che proseguirà fino ad aprile.

Questo il calendario del Vengo in pace Tour 2019 (Color Sound):

21 marzo – Roma , Atlantico

26 marzo – Bolzano , Teatro Concordia

, Teatro Concordia 28 marzo – Firenze , Flog

, Flog 29 marzo – Bologna , Estragon

, Estragon 31 marzo – Torino , Hiroshima Mon Amour

, Hiroshima Mon Amour 4 aprile – Napoli , Casa della Musica

, Casa della Musica 5 aprile – Bari , Demodè

, Demodè 6 aprile – Catania , Land

, Land 11 aprile – Milano, Alcatraz

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it. I titoli acquistati per le date del Nesli club tour 2018, sono validi per il club tour 2019. Eventuali rimborsi possono essere effettuati nei punti vendita dove acquistati entro il 30 novembre 2018.