Seconda settimana per Vieni da me, il nuovo programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo, in onda in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14.00. Tanti gli ospiti che, introdotti da una nota vocale, entreranno in studio per raccontare la loro storia in una chiave allegra e non convenzionale.

Tra lunedì 17 e venerdì 21 settembre Alba Parietti, Nathalie Guetta e Kaspar Capparoni con la moglie Veronica raggiungeranno Caterina Balivo e si siederanno sul divano rosso di Vieni da me.

Ad intervallare le interviste, tanti giochi e gli interventi del parterre composto da personaggi ricorrenti, di cui fanno parte anche il seguitissimo astrologo Simon and the Stars e “l’esperto del web” Lorenzo Farina.

Fondamentale come sempre il ruolo del pubblico in studio, parte attiva del programma con la possibilità di esprimere la propria opinione, tramite palette, al termine delle interviste. Il pubblico da casa, invece, può partecipare al gioco telefonico A casa di.

In palio, un montepremi in gettoni d’oro (per partecipare occorre prenotarsi al numero 894.424, attivo ogni giorno dalle 14.00 alle 15.30).

Vieni da me è anche attivo sui social attraverso i profili ufficiali: Instagram @vienidamerai, Twitter @vienidameRai, Facebook @vienidamerai.