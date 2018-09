Sharp Objects: dal 17 settembre su Sky Atlantic la serie tv con Amy Adams

Va in onda da lunedì 17 settembre, alle 21.15 su Sky Atlantic (e disponibile su Sky On Demand) la serie HBO Sharp Objects con Amy Adams. Basata sull’omonimo romanzo di Gillian Flynn (Rizzoli), la miniserie in otto puntate vede el cast, nel ruolo della madre della protagonista, anche la pluripremiata agli Emmy® Patricia Clarkson.

Nel tentativo di riprendersi dai traumi di un passato difficile, la giornalista di Chicago Camille Preaker (Amy Adams) fa ritorno nella sua città natale – Wind Gap, nel Missouri.

Qui rischia di cadere ancora più a fondo quando si ritrova a indagare su una storia sconcertante: gli omicidi di due preadolescenti.

Per raccontarla – e per sopravvivere a questo ritorno a casa – Camille deve confrontarsi con il suo passato intricato, finendo col rivedersi un po’ troppo intimamente nelle giovani vittime.

Gillian Flynn ha co-sceneggiato la storia assieme alla showrunner della serie Marti Noxon (già sceneggiatrice di Buffy l’ammazzavampiri).

A dirigere gli otto episodi è Jean – Marc Vallée, già regista di Big Little Lies, mentre alla produzione esecutiva ci sono sono Jason Blum, Charles Layton e Jessica Rhoades, assieme a Amy Adams, Gillian Flynn, Marti Noxon, Jean-Marc Vallée, Nathan Ross e Gregg Fienberg.

Nel cast anche Patricia Clarkson nella parte di Adora, la madre di Camille, Eliza Scanlen è Amma la sorella di Camille e Chris Messina interpreta il detective Richard Willis.