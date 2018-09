La notizia è stata data direttamente dal palco del Fatti Sentire World Tour di Laura Pausini che ha annunciato per il 5 aprile 2019 la prima data al Mediolanum Forum di Assago (MI) di Irama. Opening Act del concerto, il giovane talento vincitore di Amici 2018 si gode a pieno il successo del disco Plume e si prepara ad accogliere il suo pubblico nell’importante location milanese.

Il concerto si inserisce nel tour Live 2019, al via a marzo con date già sold out a Roma, Venaria e Firenze. Questi gli appuntamenti in calendario:

28 febbraio – Venaria (TO), Teatro della Concordia

Intanto l’attesa si concentra sul Plume Tour di fine 2018, tournée d’esordio dell’artista, che, finora, ha già totalizzato ben quattro date sold out (qui il calendario).

I biglietti per il Mediolanum Forum sono in vendita su Ticketone.it da lunedì 17 settembre alle ore 14.30 e in tutti i punti vendita Ticketone da giovedì 20 settembre alle ore 10:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.