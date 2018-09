Li abbiamo visti lo scorso anno e li ritroviamo ora, con la nuova stagione tv, come band ufficiale del programma domenicale do Rai2 Quelli che il calcio. Per i Jaspers, infatti, la nuova stagione si apre all’insegna della conferma televisiva e con un nuovo singolo.

Vodka e Noccioline è, infatti, disponibile dal 7 settembre in tutti gli store digitali, e dal 14 settembre anche in rotazione radiofonica.

Prodotto dal duo Jason Rooney e Fabio B e nato in collaborazione con l’autore Mirko Tommasi, il brano leggero racconta di un’avventura sentimentale a ritmo funk-pop finita prima di avere il tempo di dirsi addio… Secondo i ritmi frenetici della società di oggi.

Accompagna il singolo il videoclip con protagonista la modella e influencer Asia Valente e Fabrizio Bertoli. Insieme, la coppia vive gli esordi della sua storia sullo sfondo dei Navigli milanesi.