Dieci anni di Cotto e mangiato: la nuova stagione con Tessa Gelisio

Sono passati 10 anni dal 17 settembre 2008 quando, per la prima volta, si sono accesi i fornelli di Cotto e mangiato, la rubrica dedicata alla cucina in onda su Italia 1, dal lunedì al venerdì, all’interno dell’edizione delle ore 12.25 di Studio Aperto.

Nato da un’idea dell’allora direttore del tg Giorgio Mulè, Cotto e mangiato è prima entrato nella cucina di Benedetta Parodi e poi di Tessa Gelisio per proporre e raccontare, in 90’ secondi, ricette veloci e facili.

Punto di partenza di ogni appuntamento di Cotto e mangiato è la realizzazione di piatti con la spiegazione di tutti i passaggi necessari, i tempi di preparazione e il costo degli ingredienti in modo che chiunque, anche la persona meno esperta in cucina, sia in grado di riproporre le ricette ai suoi ospiti.

Per festeggiare 10 anni di ricette, la padrona di casa Tessa propone una golosissima torta ‘pan di spagna al cacao’, realizzata nella sua nuovissima cucina.

Tra le novità proposte da Tessa per questa stagione, maggior spazio alle ricette regionali, quelle che hanno fatto grande la cucina italiana nel mondo.

In più ricette e curiosità sul sito internet e sulla pagina ufficiale di Facebook con i suoi 1.321.744 followers. Sempre attraverso il sito si può inoltre scrivere per ricevere piccoli e grandi consigli che Tessa dispenserà durante il programma.

Infine, per tutti gli appassionati che seguono il programma e sono appassionati di cucina, dal 4 settembre è in edicola la nuova rivista Cotto e mangiato.