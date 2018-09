[CS] Melissa Satta torna in Tv per condurre la seconda edizione de Il padre della sposa, al via domenica 23 settembre su LA5 con sei appuntamenti in seconda serata. Confermate la presenza della wedding planner Alessandra Grillo e del direttore creativo Raffaella Fusetti.

Al centro di ogni puntata della rete tematica Mediaset diretta da Marco Costa dedicata alle giovani donne, tre padri, tre figlie ed il sogno di realizzare delle nozze da favola, ad iniziare dall’abito da sposa.

Il padre della sposa svela i suoi protagonisti sin da prima del loro arrivo in atelier. Attraverso flashback vengono rivelate storie, personalità e desideri delle future spose. Che rapporto hanno quest’ultime con il proprio papà? E i padri, come immaginano sarà accompagnare le proprie figlie all’altare?

Le coppie, giunte in Atelier vengono accolte dalla direttrice creativa e dalla wedding planner. Una volta separate, le ragazze scelgono il proprio abito ideale con Raffaella Fusetti ed Alessandra Grillo. Mentre i padri – cercando d’intuire i desideri delle figlie – si fanno aiutare da Melissa Satta.

Il padre della sposa è quindi anche un’occasione per capire quanto si conoscano papà e figlie. Chi avrà colto più elementi comuni, infatti, conquisterà l’ambito wedding dress. Meglio ricco di pizzi e ricami o rigoroso ed essenziale? Ai padri l’ardua scelta… pena far arrabbiare la propria bambina nel giorno più bello ed importante della vita.