Fenomeno Zoda: il video di Balla vola nelle tendenze di YouTube

[CS] Daniele Sodano in arte Zoda, giovanissimo spopola sul web, diventando uno dei massimi esponenti su Youtube Italia. Il suo ultimo brano Balla, è uscito l’11 settembre, dopo quasi tre anni di assenza e in poche ore ha raggiunto la vetta della classifica Youtube e un ottimo posizionamento anche nel resto dei portali digitali. In due giorni vola verso 2 milioni di views.

Grazie al suo carisma, Zoda riesce ad avere un contatto diretto e profondo con i suoi fans, i quali trovano in lui un amico con cui condividere i problemi, le alienazioni, i disagi del vivere nella società odierna.

Smette con il videomaking per dedicarsi alla musica con cui riesce a far emergere i tormenti suoi e dei ragazzi della sua età, creando un motto Yolown all’insegna della libertà, un grido di battaglia, per tenere duro, resistere alle avversità.

Zoda invita i ragazzi ad urlare Yolown per caricarli, scuoterli e ricordar loro che c’è sempre un motivo per essere felici. Ed i ragazzi con lui, attraverso le sue canzoni, gli eventi e il contatto con i social, si fanno forza, reagiscono e affrontano le loro paure insieme.

Lui è un ragazzo come loro, con le stesse percezioni, nasce così un dialogo profondo e di comprensione..