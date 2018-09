‘Ciao Cuore’ di Riccardo Sinigallia: un album fra realtà e impressionismo

Anticipato dal singolo Ciao Cuore, venerdì 14 settembre esce l’omonimo album di Riccardo Sinigallia che ne è anche produttore insieme a Laura Arzilli. A fare da filo conduttore del disco è lo snodarsi di storie che diventano canzoni e poi personaggi, a metà fra impressionismo del reale e immaginifico.

Puliti e insieme decisi, i suoni di Sinigallia impattano sull’ascoltatore in quella maniera riconoscibile che è, insieme, educata e decisa. Il disco rappresenta il ritorno del cantautore al lavoro di studio dopo l’album Per Tutti e la produzione di alcuni album (La Fine dei Vent’anni di Motta e Botanica dei Deproducers).

Questa la tracklist del Ciao Cuore:

So delle cose che so Niente mi fa come mi fai tu Bella quando vuoi Backliner Le donne di destra Ciao Cuore Dudù Che male c’è A cuore leggero

Alla pubblicazione dell’album seguirà un tour live a inizio 2019 (produzione di Massimo Levantini per Just Me Levarco): queste le date confermate:

17 gennaio – Torino , HIROSHIMA MON AMOUR

, HIROSHIMA MON AMOUR 18 gennaio – Brescia , LATTERIA MOLLOY

, LATTERIA MOLLOY 19 gennaio – Bologna , LOCOMOTIV CLUB

, LOCOMOTIV CLUB 25 gennaio – Milano , SANTERIA SOCIAL CLUB

, SANTERIA SOCIAL CLUB 1 febbraio – Roncade (TV), NEW AGE CLUB

(TV), NEW AGE CLUB 7 febbraio – Napoli , DUEL BEAT

, DUEL BEAT 8 febbraio – Modugno (BA), NEW DEMODE’

(BA), NEW DEMODE’ 9 febbraio – Lecce , OFFICINE CANTELMO

, OFFICINE CANTELMO 15 febbraio – Perugia , REWORK CLUB

, REWORK CLUB 16 febbraio – Roma, Monk Club di Roma

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne e presso tutti i punti vendita abituali.