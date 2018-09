Airplay radio: Rovazzi primo, new entry Thegiornalisti, Subsonica e Pausini

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 37.2018 (dal 7 al 13 settembre 2018) che vede un nuovo brano leader. Si tratta di Faccio quello che voglio di Fabio Rovazzi che guadagna quattro posizioni e precede Amore e Capoeira di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston (-1) e Jackie Chan di Tiesto & Dzeko (+3). Secondo i dati EarOne, al quarto posto si trova My Life Is Going On di Burak Yeter & Cecilia Krull (quarti, +4), poi Girls Like You dei Maroon 5 ft. Cardi B (quinti, +4), I Believe di Bob Sinclar (sesto, +1) e Da zero a cento di Baby K (settima, -5). Completano la Top Ten Non ti dico no di Boomdabash & Loredana Bertè (ottavi, -5), Lash Out di Alice Merton (nona, +1) e Hands Up di Merk & Kremont ft. DNCE (decimi, +3).

Italiane le tre più alte nuove entrate: New York dei Thegiornalisti (13), Bottiglie rotte dei Subsonica (24) e La soluzione di Laura Pausini (39). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

Ascolta i singoli italiani più suonati in radio!