Giovedì 13 settembre va in onda su Rai1 in diretta dalle ore 14.00 nuovo appuntamento con Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. Tanti gli ospiti della puntata: a sedersi sul divano rosso sarà Giancarlo Magalli che accompagna la figlia Michela, fashion blogger ribattezzata affettuosamente dai suoi follower “Magallina”.

Caterina poi intervisterà Chiara Francini, l’attrice toscana che tornerà a interpretare il ruolo di Perla nell’attesa fiction Rai Non dirlo al mio capo 2.

Fondamentale come sempre il ruolo del pubblico in studio, parte attiva del programma con la possibilità di esprimere la propria opinione, tramite palette, al termine delle interviste. Il pubblico da casa, invece, può partecipare al gioco telefonico A casa di.

