Mercoledì 12 settembre va in onda su Rai1 in diretta dalle ore 14.00 il secondo appuntamento con Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. Tanti gli ospiti della puntata: nel salotto del nuovo pomeridiano arrivano Enzo Iacchetti insieme al figlio Martino, per raccontare il loro legame fortissimo che ha superato ogni avversità, e Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, una delle coppie più belle e affiatate del piccolo schermo.

Fondamentale come sempre il ruolo del pubblico in studio, parte attiva del programma con la possibilità di esprimere la propria opinione, tramite palette, al termine delle interviste. Il pubblico da casa, invece, può partecipare al gioco telefonico A casa di.

